Триватиме хресний хід з чудотворною іконою Богородиці
22:38, 19 жовтня 2007Крым
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З 22 жовтня по 4 листопада в Криму з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) пройде хресний хід з точним списком чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Кіккська» («Милостива»).
Хресний хід у Криму проходитиме за таким маршрутом: Сімферополь (22-24 жовтня), Севастополь (25-27 жовтня ), Ялта (28-29 жовтня), Алушта (30-31 жовтня), Судак (30-31 жовтня) і Феодосія (3-4 листопада).
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