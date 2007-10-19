Триватиме хресний хід з чудотворною іконою Богородиці

З 22 жовтня по 4 листопада в Криму з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви, Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) пройде хресний хід з точним списком чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Кіккська» («Милостива»).

Хресний хід у Криму проходитиме за таким маршрутом: Сімферополь (22-24 жовтня), Севастополь (25-27 жовтня ), Ялта (28-29 жовтня), Алушта (30-31 жовтня), Судак (30-31 жовтня) і Феодосія (3-4 листопада).