Конкурс професійної майстерності серед водіїв пасажирського автотранспорту

23 жовтня на автодромі Сімферополя відбудеться конкурс професійної майстерності серед водіїв пасажирського автотранспорту, присвячений до Дня автомобіліста. У конкурсі візьмуть участь водії таксі, мікроавтобусів, автобусів середнього і великого класу. Їм належить показати знання правил дорожнього руху, пройти складну трасу, а фіналістам – ще і прийняти участь в конкурсі пожежогасінні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter