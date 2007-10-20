У Криму збираються побудувати 5-кілометрову гоночну трасу

Сімферополь. 19 жовтня. УНІАН. 5-кілометрову гоночну автотрасу збираються побудувати в Сакському районі Криму.

Як повідомила УНІАН помічник голови Ради міністрів Криму – прес-секретар Оксана САВЕНКОВА, кримський прем`єр Віктор ПЛАКІДА ознайомився з проектом будівництва автомототреку, який був розроблений німецькою фірмою Tilke, що займається проектуванням майданчиків міжнародного класу.

Як відзначає керівництво Сакського району, кримський регіон для даного проекту був вибраний не випадково. «Істотну роль в цьому питанні зіграли кліматичні особливості. І той факт, що на пострадянському просторі немає жодного спеціалізованого автомототреку, також говорить на користь будівництва такого об`єкту на території автономії, де вже проводилися міжнародні гоночні змагання», - відзначила О.САВЕНКОВА.

У разі реалізації проект передбачає будівництво 5-кілометрової траси, що дозволяє розвивати швидкість мотоциклів 300 кілометрів на годину і вище, з двома тренувальними ділянками; будівництво готелю з рестораном на 100 місць, декількох вертолітних майданчиків, басейну, бізнес-центру, гостьового комплексу, картингу для юних гонщиків.

«При цьому, вписуючись в місцевість з вже наявними об`єктами, це буде єдиний цілорічно працюючий комплекс, який згодом може розраховувати на участь в єдиній програмі проведення міжнародних змагань, яка працює on-line», - говорить прес-секретар кримського прем`єра.

Глава Радміну відзначив перспективність реалізації даного проекту не тільки для Криму, але і України в цілому.