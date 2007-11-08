У Севастополі з банківських рахунків незаконно зняли понад 20 млн. грн.

Севастополь. 7 листопада. УНІАН. Співробітниками відділу з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Управління податкової міліції ДПА в Севастополі викрито центр конвертації.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі ДПА в Севастополі, центр два роки тому створили троє громадян України, які, займаючись фіктивним підприємництвом, незаконно зняли з рахунків в установах банків грошові кошти на загальну суму понад 20 млн. грн. За інформацією севастопольських податківців, організатори незаконної діяльності одержували на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб і за вигаданою адресою, кошти від підприємств України і знімали їх готівкою. Це дозволяло керівникам багатьох підприємств приховувати свої доходи від оподаткування і одержувати в своє розпорядження неконтрольований дохід.

Намагаючись приховати свою незаконну діяльність, організатори конвертаційного центру створили штучну заборгованість і ініціювали процедуру банкрутства.

Співробітниками Управління податкової міліції ДПА в м. Севастополі спільно з прокуратурою Нахімовського району проводяться оперативно-слідчі заходи в рамках двох порушених кримінальних справ: за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).