Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом аварії «Haj’Ismail»

Транспортна прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за фактом корабельної аварії біля берегів міста 11 листопада теплохода «Хаш-Измаил» (Haj’Ismail).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Севастополя, кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту). Слідчі дії ведуться Севастопольською транспортною прокуратурою. Хід слідства контролюється прокуратурою Севастополя.

Слідством встановлено, що транзитний теплохід «Хаш-Измаил» зазнав корабельної аварії 11 листопада 2007 року близько 8.00 біля берегів Севастополя. На борту судна перебували 17 членів екіпажа – іноземних громадян. Тільки двох із них на даний час врятовано. Відомо також, що судно під прапором Грузії виходило з порту Маріуполь до порту Тартус (Сирія) й затонуло в районі бухти Козача, «Херсонеський маяк». На борту був вантаж металу загальною вагою 6500 тонн.

За повідомленням прокуратури, кримінальну справу порушено, «враховуючи, що загибель судна й можлива загибель 15 осіб, доля яких досі невідома, могла статися внаслідок порушення правил безпеки руху й експлуатації водного транспорту, а встановлення цих обставин можливе тільки шляхом проведення слідчих дій”.

Як повідомляв УНІАН, судно "Haj’Ismail" затонуло 11 листопада під час шторму в районі Херсонеського маяка.