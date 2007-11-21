Технологіям не страшні погодні умови?

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО наполягає на необхідності будівництва транспортного переходу «Керч-Кубань», який з`єднає Крим з Краснодарським краєм Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі на іронічне запитання журналістів, чи потрібен міст ”Керч-Кубань”, враховуючи недавню трагедію в Керченській протоці, і чи не віднесе його в море в негоду, А.ГРИЦЕНКО відповів: «Міст буде побудований, без усякої іронії».

«У проекті державного бюджету України наступного року передбачено 28 млн. грн. на будівництво переходу через Керченську протоку. Технології, яка сьогодні пропонуються для будівництва переходу через Керченську протоку, не страшні ті погодні умови, які сьогодні є в Керченській протоці», - заявив глава парламенту автономії.

«Гребля, Тузла, міст – чи не забагато навантаження техногенної на Керченську протоку? Я думаю, що ні, прольоти між мостами не створюють якихось перешкод для пересування міграції риб, якихось інших організмів, що є в акваторії Керченської протоки», - додав кримський спікер.

«Міст буде побудовано, можете в цьому не сумніватися», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

При цьому він додав, що держава повинна віднаходити кошти на проектні роботи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що міст планується побудувати до 2012 року.

11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждало більше десятка суден, в результаті в морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.