Завтра - засідання групи з підготовки питань до РНБО

Завтра в Сімферополі планується проведення засідання робочої групи з підготовки кримських питань до майбутнього засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

Засідання робочої групи пройде в Радміні.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив секретарю РНБОУ Івану ПЛЮЩУ як голові Комісії з опрацьовування і комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель здійснити перевірку дотримання земельного законодавства і прав громадян у сфері земельних відносин в АР Крим, Київській, Львівській, Харківській областях і Києві.