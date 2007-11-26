У Севастополі затримано злочинну групу

18:01, 26 листопада 2007
Крым
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Троє жителів діяли у кредитній сфері

Співробітники відділу по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в місті Севастополі затримали членів злочинної групи, що діяла у кредитній сфері.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі з посиланням на інформацію, надану начальником відділення по кредитно-банківських установах відділу по боротьбі з економічною злочинністю Володимира ЦАЛЮКА. За його даними, троє жителів Севастополя, віком 22, 27 і 34 роки налагодили оформлення фіктивних документів (довідок з місця роботи, свідоцтв про реєстрацію підприємницької діяльності, податкових декларацій суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених паспорти громадян України) для отримання кредитів у кредитно-фінансових установах.

Спочатку підробленими документами вони забезпечили своїх родичів, потім знайомих, серед яких були особи з явними ознаками алкогольної і наркозалежності.

Останнім ніщо не перешкодило одержати в банку кредит на розвиток підприємництва в сумі 25 тисяч гривень кожному. На виході ж з банку половину одержаної суми новоявлені «засновники» віддавали своїм посібникам, що видали їм документи. Сума понад 100 тис. грн. була розподілена між учасниками групи і привласнена.

Зловмисники «попалися», коли для отримання чергового кредиту викрали паспорт брата одного з членів свого угрупування і вклеїли туди іншу фотографію.

За матеріалами відділу по боротьбі з економічною злочинністю УМВС була порушена кримінальна справа за фактом здійснення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

В ході проведення санкціонованих обшуків у квартирах організаторів групи були виявлені підроблені бланки з печатками різних суб`єктів господарської діяльності, підроблені паспорти громадян України, підроблені довідки про заробітну плату. Організатора групи заарештовано, решта шахраїв перебувають на підписці про невиїзд.

 

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