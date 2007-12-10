Мобілізації кримських татар не буде

Курултай (національний з`їзд) кримськотатарського народу не ухвалював рішення про створення національних загонів самооборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам в Сімферополі заявив перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ, коментуючи інформацію, що з`явилася у ряді ЗМІ, про те, що Курултай дав добро на створення таких загонів.

«Таких рішень не було», - підкреслив перший заст. голови Меджлісу, додавши, що будь-які твердження про те, що Курултай нібито ухвалив рішення про мобілізацію кримських татар або створення якихось загонів «є недійсними».

За словами Р.ЧУБАРОВА, делегати Курултаю підтримали принцип ненасильства, який є одним із найважливіших в кримськотатарському русі. «Делегати Курултаю підтримали рішення голови Меджлісу кримськотатарського народу (Мустафи ДЖЕМІЛЄВА – УНІАН), який наклав вето на можливість такого рішення (про створення загонів – УНІАН», - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Нагадаємо, після відомих подій на плато Ай-Петрі, де були знесені самовільні будови бізнесменів - кримських татар, деякі члени Меджлісу запропонували створити загони самооборони для протидії «беззаконню». Проте лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ наклав вето на рішення про створення загонів, питання було винесене на сесію Курултаю, яка проходила 7-9 грудня в Сімферополі.

Разом з тим ряд ЗМІ поширили інформацію про те, М.ДЖЕМІЛЄВ дозволив кримським татарам створювати загони самооборони. Завдання цих груп – швидко реагувати у разі чергових сутичок за землю і допомагати своїм землякам чинити опір і зберігати майно.