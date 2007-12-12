У Севастополі насильницької українізації немає

У Севастополі не проводиться насильницька українізація, вважає голова Севастопольської міської ради, лідер місцевої організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

«Говорити про те, що сьогодні у Севастополі йде якась насильницька українізація, я не можу. Це буде нечесно. Тому що ніякої насильницької українізації немає», – сказав голова міськради.

Він також зазначив, що «у Севастополі відносно української мови проблем не так багато».

«Одна із проблем – що анотація на ліки українського випуску віддрукована українською. Треба вкласти анотацію російською, і тоді не буде питань. І друге – це бланки державних організацій і установ, щоб теж були на російській», - зазначив В.САРАТОВ.

За словами В.САРАТОВА, якби держава вирішила ці питання, то проблем не було б зовсім.

Також голова міськради зауважив, що сьогодні севастопольські діти вчать українську мову, а він особисто робитиме «все, щоб наші діти вільно і добре говорили українською».

Разом з тим, В.САРАТОВ переконаний, що нав’язування зверху деяких позицій, зокрема й щодо мовного питання, вносить у суспільство «додатковий дисонанс». На його думку, такі питання слід на деякий час відкласти і не прискорювати їх вирішення штучно.