Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що національний інформаційний простір повинен бути українським.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

«Національний інформаційний простір повинен бути українським. Це ключова вимога для розбудови єдиної нації, для патріотичного виховання дітей і молоді», – підкреслив В.ЮЩЕНКО. У цьому контексті він звернув особливу увагу на вживання на національному телебаченні та радіо української мови.

Говорячи про українське телебачення, Президент особливо підкреслив, що деякі телеканали відверто ігнорують вимоги державного законодавства. Зокрема, у дні жалоби у зв’язку з трагедією на шахті ім. О. Засядька та День пам’яті жертв Голодомору окремі телеканали в ефірі транслювали розважальні програми, незважаючи на законодавство та почуття своїх співвітчизників. Вимоги Закону України «Про телебачення і радіомовлення» повинні виконуватися всіма учасниками, підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також під час зустрічі обговорювалися нинішній стан та перспективи розвитку Національної радіокомпанії України (НРКУ).

В.ЮЩЕНКО запевнив членів Національної ради, що як Президент України сприятиме усім їхнім пропозиціям та ініціативам у здійсненні національної інформаційної стратегії.