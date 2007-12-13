Офіційні курси гривні на сьогодні

Нацбанк України інформує

Національний банк України встановлює на сьогодні, 13 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 445.2581 100 азербайджанських манатів 596.7151 100 англійських фунтів стерлінгів 1029.8603 10 білоруських рублів 0.0234 100 датських крон 99.3322 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 47.3641 100 ЄВРО 741.0875 100 ісландських крон 8.2600 100 казахстанських тенге 4.1839 100 канадських доларів 498.7130 100 латвійських латів 1062.7958 100 литовських літів 214.6338 100 молдовських леїв 44.7862 100 норвезьких крон 93.1424 100 польських злотих 207.0482 10 російських рублів 2.0660 100 сінгапурських доларів 350.3794 100 словацьких крон 22.3354 100 СПЗ 800.0215 100 турецьких лір 430.5394 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 29.3663 100 узбецьких сумів 0.3922 100 чеських крон 28.4596 100 шведських крон 78.5975 100 швейцарських франків 445.6061 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4563 1000 японських єн 45.3514

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