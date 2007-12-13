Офіційні курси гривні на сьогодні

00:01, 13 грудня 2007
Крым
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Нацбанк України інформує

Національний банк України встановлює на сьогодні, 13 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 445.2581

100 азербайджанських манатів 596.7151

100 англійських фунтів стерлінгів 1029.8603

10 білоруських рублів 0.0234

100 датських крон 99.3322

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 47.3641

100 ЄВРО 741.0875

100 ісландських крон 8.2600

100 казахстанських тенге 4.1839

100 канадських доларів 498.7130

100 латвійських латів 1062.7958

100 литовських літів 214.6338

100 молдовських леїв 44.7862

100 норвезьких крон 93.1424

100 польських злотих 207.0482

10 російських рублів 2.0660

100 сінгапурських доларів 350.3794

100 словацьких крон 22.3354

100 СПЗ 800.0215

100 турецьких лір 430.5394

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 29.3663

100 узбецьких сумів 0.3922

100 чеських крон 28.4596

100 шведських крон 78.5975

100 швейцарських франків 445.6061

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4563

1000 японських єн 45.3514

 

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