Офіційні курси гривні на сьогодні
Нацбанк України інформує
Національний банк України встановлює на сьогодні, 13 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 445.2581
100 азербайджанських манатів 596.7151
100 англійських фунтів стерлінгів 1029.8603
10 білоруських рублів 0.0234
100 датських крон 99.3322
100 доларів США 505.0000
100 естонських крон 47.3641
100 ЄВРО 741.0875
100 ісландських крон 8.2600
100 казахстанських тенге 4.1839
100 канадських доларів 498.7130
100 латвійських латів 1062.7958
100 литовських літів 214.6338
100 молдовських леїв 44.7862
100 норвезьких крон 93.1424
100 польських злотих 207.0482
10 російських рублів 2.0660 100 сінгапурських доларів 350.3794
100 словацьких крон 22.3354
100 СПЗ 800.0215
100 турецьких лір 430.5394
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 29.3663
100 узбецьких сумів 0.3922
100 чеських крон 28.4596
100 шведських крон 78.5975
100 швейцарських франків 445.6061
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.4563
1000 японських єн 45.3514