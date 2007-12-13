КаZантип назвали «джерелом розпусти» і поки що не дали землю в оренду

Постійна комісія Верховної Ради Криму з правових питаннях, правопорядку та надзвичайним ситуаціям відхилили прохання центру молодіжних ініціатив «Зерба» на отримання в довгострокову оренду 4 га морського побережжя в Сакськом регіоні півострова.

«Зебра» – це організатор «Республіки Z» (КаZантипу).

Як заявила сьогодні на засіданні постійної комісії її голова Людмила ЛУБІНА, КаZантип вже давно став «джерелом наркоманії, розпусти і вживання алкогольних напоїв». «Якщо зараз за допомогою видачі дозволів на щорічне проведення КаZанипа, виходить добиватися від організаторів наводити там хоч якийсь порядок, то у разі видачі ним в оренду на 49 років цієї землі всі норми пристойності і моральності там вже точно дотримуватися не будуть», – заявила Л.ЛУБИНА.

Вона повідомила, що Постійна комісія Верховної Ради Криму з правових питань, правопорядку та надзвичайним ситуаціям направила запит в Сакську міжрайонну прокуратуру для того, щоб дізнатися, яку кількість кримінальних справ "дають три тижні проведення" КаZантипа.

Крім цього, запит відправлений податківцям з тим, щоб дізнатися, яку кількість податків заплатив центр молодіжних ініціатив «Зебра».

"Все цю інформацію комісія проаналізує, потім свої поправки, свої вже обгрунтовані заперечення з урахуванням думки правоохранітелей ми даватимемо на сесії кримського парламенту, - заявила Л.ЛУБИНА. - І я думаю, що всім членам комісії слід подумати над тим, чи варто нам створювати такий ось острів Ібіца у нас в Криму?".

За матеріалами Кримського інформагентства (КІА).