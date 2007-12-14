ДТП у Криму: двоє людей загинуло, троє травмовані (фото)
11:03, 14 грудня 2007Крым
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Аварія сталася сьогодні вранці
У Криму внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє людей загинуло, ще троє травмовані.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, ДТП сталося сьогодні вранці на 96-му кілометрі автотраси Харків – Сімферополь – Севастополь.
Автомобіль ВАЗ-2106, водій якого допустив занесення, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль «Форд Транзит».
В результаті дві пасажирки ВАЗу (1962 і 1949 рр. народження) загинули.
Обох водіїв, а також пасажира «Форда» доставлено в Красногвардійську районну лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.
Фото ДАІ в АРК
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