Прес-конференція ”Загроза зриву сезону-2008”
14:02, 14 грудня 2007Крым
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17 грудня - 11.00. Прес-конференція "Загроза зриву сезону - 2008. Необхідні заходи по локалізації".
У прес-конференції беруть участь представники інформаційно-маркетингової фірми "Курорти Криму", а також представники Міністерства курортів АРК і Постійної Комісії ВР АРК з курортних питань.
Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул.Севастопольська, 8, к.106).
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