Прес-конференція ”Загроза зриву сезону-2008”

17 грудня - 11.00. Прес-конференція "Загроза зриву сезону - 2008. Необхідні заходи по локалізації". У прес-конференції беруть участь представники інформаційно-маркетингової фірми "Курорти Криму", а також представники Міністерства курортів АРК і Постійної Комісії ВР АРК з курортних питань. Інформаційний прес-центр (Сімферополь, вул.Севастопольська, 8, к.106).

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