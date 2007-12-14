Етнографічний музей святкує ювілей

У Сімферополі закінчилася Міжнародна науково-практична конференція, яка була присвячена 15-річчю Кримського етнографічного музею.

Музей, заснований у 1992 році, як філія Кримського республіканського краєзнавчого музею. За період з 1993 по 1999 роки було знайдено та закуплено біля 4 тисяч експонатів, які характеризують традиційну побутову культуру етносів та етнічних груп Криму. Працівниками музею було досліджено понад 130 кримських сіл та міст, організовано експедиції в інші регіони України та за її межі. Все це дозволило розгорнути понад 100 стаціонарних та декілька пересувних виставок, які експонуються в музеях Криму та інших регіонах України.

Сьогодні музей відіграє унікальну роль у системі музейних закладів автономії. Це єдине місце де тепер зосереджена найбільш повна інформація з етнографії і культури народів Криму. Він є важливим інформаційним і виховним центром, він виконує роль своєрідної візитної картки півострову.

Як повідомляє представництво Президента в Криму, виступаючи на підведенні підсумків роботи конференції Перший заступник Постійного Представника Президента України в АРК Євген Драп’ятий підкреслив, що з першого дня свого існування у музейного закладу склалися плідні стосунки з Асоціацією національних громад і об’єднань Криму та науковцями, що і підтверджують результати роботи конференції, що відбулася.

Є.Драпۥятий передав Кримському етнографічному музею народні вироби українського мистецтва та вручив кращим працівникам закладу подяки Постійного Представника Президента України в АРК Володимира Хоменка.