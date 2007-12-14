У січні розпочнеться 4-місячна місія

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. У січні 2008 року розпочнеться 4-місячна місія України і ЄС з моніторингу за забрудненням Керченської протоки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідної домовленості досягнуто між Україною та Європейським Союзом за підсумками здійснення першої оцінки впливу на оточуюче середовище катастрофи, що сталася у Керченській протоці на початку листопада цього року.

Місія проводитиметься за головування Кабінету міністрів України за допомогою міжнародних експертів, які представляють Єврокомісію, Світовий банк та країни-члени ЄС, і фінансуватиметься за рахунок Європейського інструменту для стабільності у зовнішніх відносинах.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада під час шторму в Керченській протоці постраждали 15 суден, в результаті чого в морі опинилися близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки. Спостерігалася загибель птахів і риби в Керченській протоці.

16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

Європейські експерти працювали на місці катастрофи з 18 по 24 листопада.

Сьогодні, 14 грудня, європейські експерти зустрічалися з представниками українського уряду для ознайомлення з результатами оцінки ситуації в Керченській протоці.