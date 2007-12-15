18 тис. вибухонебезпечних предметів знешкоджено у Севастополі

У Севастополі цього року спеціалістами держпідприємства „Укроборонсервіс” виявлено і знешкоджено понад 18 тисяч вибухонебезпечних предметів різних калібрів і найменувань, зокрема, 68 мін (перебували у робочому стані), 245 артснарядів, 434 мінометні міни тощо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на засіданні межвідомчої координаційної ради з питань забезпечення оперативної взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, що відбулося в Севастопольскій міськдержадміністрації.

Згідно з урядовою програмою знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополь і Керч, на проведення відповідних робіт планувалося виділення 5 млн. грн., проте фактично програму профінансовано на 2 млн. 935 тис. грн.

У Керчі на території Аджимушкайських каменоломень і поблизу селища Бондаренково (на місці висадки десантів у Велику вітчизняну війну) знешкоджено 1840 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи з розмінування Аджимушкайських каменоломень реально можуть бути завершені наступного року, відзначалося на нараді.

Крім того, спеціальним морським загоном проводилися роботи з очищення акваторій Севастополя і Керчі.

Протягом року було здійснено 123 виходи спецсуден, під час яких вилучено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів (близько 2 тонн у тротиловому еквіваленті), у тому числі 18 авіабомб. Водночас, ще належить знешкодити понад 30 точок компактного залягання вибухонебезпечних предметів під водою.