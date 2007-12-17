Офіційні курси гривні до іноземних валют

00:02, 17 грудня 2007
Крым
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Національний банк України встановлює на сьогодні, 17 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 438.6401

100 азербайджанських манатів 596.8562

100 англійських фунтів стерлінгів 1023.7593

10 білоруських рублів 0.0234

100 датських крон 98.1888

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 46.8284

100 ЄВРО 732.7045

100 ісландських крон 8.0739

100 казахстанських тенге 4.1829

100 канадських доларів 493.4037

100 латвійських латів 1051.6786

100 литовських літів 212.2059

100 молдовських леїв 44.7723

100 норвезьких крон 91.8752

100 польських злотих 202.8360

10 російських рублів 2.0605

100 сінгапурських доларів 349.2062

100 словацьких крон 21.9379

100 СПЗ 794.0551

100 турецьких лір 427.4323

10000 туркменських манатів 9.7115

1000 угорських форинтів 28.9595

100 узбецьких сумів 0.3922

100 чеських крон 27.7382

100 шведських крон 77.7678

100 швейцарських франків 439.5875

100 юанів женьміньбі (Китай) 68.5071

1000 японських єн 44.6798

 

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