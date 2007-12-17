Офіційні курси гривні до іноземних валют
Національний банк України встановлює на сьогодні, 17 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 438.6401
100 азербайджанських манатів 596.8562
100 англійських фунтів стерлінгів 1023.7593
10 білоруських рублів 0.0234
100 датських крон 98.1888
100 доларів США 505.0000
100 естонських крон 46.8284
100 ЄВРО 732.7045
100 ісландських крон 8.0739
100 казахстанських тенге 4.1829
100 канадських доларів 493.4037
100 латвійських латів 1051.6786
100 литовських літів 212.2059
100 молдовських леїв 44.7723
100 норвезьких крон 91.8752
100 польських злотих 202.8360
10 російських рублів 2.0605 100 сінгапурських доларів 349.2062
100 словацьких крон 21.9379
100 СПЗ 794.0551
100 турецьких лір 427.4323
10000 туркменських манатів 9.7115
1000 угорських форинтів 28.9595
100 узбецьких сумів 0.3922
100 чеських крон 27.7382
100 шведських крон 77.7678
100 швейцарських франків 439.5875
100 юанів женьміньбі (Китай) 68.5071
1000 японських єн 44.6798