Офіційні курси гривні до іноземних валют

Національний банк України встановлює на сьогодні, 17 грудня, такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 438.6401 100 азербайджанських манатів 596.8562 100 англійських фунтів стерлінгів 1023.7593 10 білоруських рублів 0.0234 100 датських крон 98.1888 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 46.8284 100 ЄВРО 732.7045 100 ісландських крон 8.0739 100 казахстанських тенге 4.1829 100 канадських доларів 493.4037 100 латвійських латів 1051.6786 100 литовських літів 212.2059 100 молдовських леїв 44.7723 100 норвезьких крон 91.8752 100 польських злотих 202.8360 10 російських рублів 2.0605 100 сінгапурських доларів 349.2062 100 словацьких крон 21.9379 100 СПЗ 794.0551 100 турецьких лір 427.4323 10000 туркменських манатів 9.7115 1000 угорських форинтів 28.9595 100 узбецьких сумів 0.3922 100 чеських крон 27.7382 100 шведських крон 77.7678 100 швейцарських франків 439.5875 100 юанів женьміньбі (Китай) 68.5071 1000 японських єн 44.6798

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