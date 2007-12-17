У Ялті вилучено янтар, а в Керчі - ялинки

Співробітники ялтинської податкової міліції в ході перевірки одного з павільйонів, розміщеного на території Лівадійського палацу-музею (Лівадія, Ялта) встановили, що там реалізовувалися ювелірні вироби з напівкоштовних каменів, перлів і янтару без відповідних документів (ліцензії на право реалізації коштовних і напівкоштовних каменів).

Як повідомляє прес-служба ДПА в Криму, вилучено 151 шт. ювелірних виробів на суму понад 47 тисяч грн. Матеріали перевірки готуються до передачі до суду.

А в Керчі співробітники податкової міліції вилучили біля 2-х десятків ялинок різного «калібру», на суму попередньої оцінки 800 грн. Місцева мешканка здійснювала реалізацію новорічних ялинок, але пред`явити податківцям необхідні для даної діяльності документи, зокрема – реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності, не змогла. Складений адміністративний протокол.