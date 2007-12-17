У Криму 22 співробітника МНС притягнуто до відповідальності

За поданням прокуратури 22 співробітника МНС в АРК притягнуто до відповідальності за порушення законодавства про адміністративні правопорушення.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, виявлені в ході прокурорської перевірки "численні випадки неправильного застосування адміністративного закону сильно знижують дієвість заходів реагування співробітників МНС". "Порушення протипожежної безпеки "вистоюють" під натиском перевірок пожежників через непроведення або невчасне проведення повторних перевірок на предмет усунення раніше виявлених порушень", - кажуть у прокуратурі.

Також встановлено факти порушень вимог закону при видачі дозволів на початок роботи підприємств і оренду приміщень. "Зокрема, виявлено випадки не реагування пожежників на розміщення в багатоквартирних будинках магазинів, торгуючих вибухопожежонебезпечними речовинами та матеріалами", - йдеться у повідомленні.

Посадовців, які допустили названі порушення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. "Протягом місяця пожежникам належить попрацювати над помилками", - кажуть у прес-службі прокуратури.