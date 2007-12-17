АМКУ взявся за ”бензинових спекулянтів”

Антимонопольний комітет України притягнув до відповідальності 12 компаній у чотирьох регіонах за порушення конкурентного законодавства на ринку зрідженого газу, який використовується як моторне паливо.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Крім того, наразі в восьми регіонах триває розгляд справ про порушення на ринках бензинів, дизельного пального та скрапленого газу. А саме, за ознаками монопольних зловживань в Криму, Донецькій, Кіровоградській, Херсонській та Хмельницькій областях. А також — у Вінницькій, Волинській, Сумській, Кіровоградській областях та Криму — за ознаками антиконкурентних дій.