АМКУ взявся за ”бензинових спекулянтів”
16:23, 17 грудня 2007Крым
0
Розгляд справ триває
Антимонопольний комітет України притягнув до відповідальності 12 компаній у чотирьох регіонах за порушення конкурентного законодавства на ринку зрідженого газу, який використовується як моторне паливо.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.
Крім того, наразі в восьми регіонах триває розгляд справ про порушення на ринках бензинів, дизельного пального та скрапленого газу. А саме, за ознаками монопольних зловживань в Криму, Донецькій, Кіровоградській, Херсонській та Хмельницькій областях. А також — у Вінницькій, Волинській, Сумській, Кіровоградській областях та Криму — за ознаками антиконкурентних дій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter