Пам`ятник водопровідникові встановлять в Євпаторії

У Євпаторії (Крим) буде встановлено пам`ятник водопровідникові.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Євпаторійського міського виконавчого комітету, автор триметрового пам`ятника водопровідникові - євпаторійський скульптор Віталій ЗАЙКОВ. Пам`ятник виконано з бетону і тоновано під бронзу.

Ініціатором створення пам`ятника виступило водопровідно-каналізаційне господарство Євпаторії. Колектив підприємства взяв на себе всі витрати, пов`язані із встановленням пам`ятника.

Як відзначили в прес-службі, традиція ставити в місті «прикольні пам`ятники» виникла в 2003 році, коли Євпаторія святкувала свій ювілей - 2,5 тисячі років. «Тоді в місті з`явилося багато прикольних пам`ятників. Є пам`ятник пекареві, є пам`ятник корові - біля них дуже люблять фотографуватися діти. От тепер з`явиться пам`ятник водопровідникові», - повідомили в міськвиконкомі, додавши, що ідея пам`ятника водопровідникові виникла після того, як євпаторійці побачили пам`ятник сантехнікові в одному з міст України.

Пам`ятник водопровідникові з`явиться на одній з центральних вулиць Євпаторії - перед будівлею водоканалу. З офіційною датою відкриття пам`ятника в місті поки що не визначились.