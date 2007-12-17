В Україні створена Всеукраїнська Рада російських співвітчизників (ВРРС).

Як повідомляє Інформаційний центр Об`єднання «Русское содружество», головою ВРРС став народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, заступником голови ради – народий депутат України Олександр ЧОРНОМОРІВ.

Виконавчим секретарем став член правління ВОО «Російська співдружність». Володимир ПАШКОВ, секретарями – голова виконкому Російської общини Криму Олег СЛЮСАРЕНКО, голови правління ВОО «Російська співдружність» Сергій ПРОВАТОРОВ.

Основна мета Всеукраїнської Ради російських співвітчизників – консолідація російських співвітчизників в боротьбі за свої права на Україні, координація їх дій, проведення великомасштабних культурологічних акцій по всій країні.

Згідно підписаній угоді, в даний час головуючою у Всеукраїнській Раді російських співвітчизників є Українська Асоціація викладачів російської мови та літератури, яка делегувала у ВРРС В.КОЛЕСНІЧЕНКА.