13 будинків - без опалення

У Севастополі без опалення залишаються 15 багатоквартирних будинків.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації з посиланням на дані, наведені сьогодні на апаратній нараді в міськадміністрації.

За інформацією відділу, 3 будинки не отримують тепла через зношеність будинкових мереж, 12 - у зв’язку з аварією на теплотрасі по проспекту Острякова. Разом з тим, як повідомляється, до вечора понеділка аварію планується усунути силами ДКП „Севтеплоенерго”.