У РНБО попередили владу півострова

У Раді національної безпеки і оборони України наголошують на відповідальності кримської влади за недопущення міжнаціональних конфліктів в автономії.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі тимчасово виконуючого обов’язки секретаря РНБО Андрія ПИШНОГО щодо створення представницькими органами кримських татар структур охорони громадського порядку.

Він зауважив, що всі рішення представницьких органів кримських татар щодо створення будь-яких структур охорони громадського порядку мають бути ретельно проаналізовані на відповідність законодавству України, а також зважати на необхідність забезпечення національної безпеки та збереження у регіоні суспільно-політичної стабільності.

За словами А.ПИШНОГО, керівництво Апарату РНБО уважно відстежує ситуацію в автономії та готове сприяти реалізації проголошеної на 1-й сесії 5-го Курултаю кримськотатарського народу стратегії стосовно „будівництва разом зі здоровими політичними силами демократичної та сильної Української держави, яка б забезпечила повагу до прав громадян незалежно від їхньої етнічної приналежності”.

А.ПИШНИЙ підкреслив, що завдання стосовно недопущення конфліктних загострень на півострові покладено, в першу чергу, на органи влади АР Криму, а реалізація вказаного завдання безпосередньо залежить від ефективності їхньої роботи щодо вирішення соціально-економічних, культурно-освітніх та політико-правових проблем раніше депортованих. „Концентрація зусиль місцевих органів влади має бути спрямована на недопущення подальшого загострення протистояння, яке не в останню чергу викликане багаторічною невирішеністю низки болючих проблем мешканців Криму”, - сказав А.ПИШНИЙ.

Т. в. о. секретаря РНБО застеріг органи влади та політичні сили автономії від необачних дій, що можуть зашкодити суспільно-політичній стабільності на півострові, а також вказав на незадовільний стан виконання ухвалених у 2006 році рішень Ради національної безпеки і оборони України, спрямованих на стабілізацію ситуації в регіоні. На його переконання, історія розвитку Криму у складі незалежної Української держави заснована на повазі до прав всіх громадян та на намаганнях задовольнити, в межах можливостей держави, потреби раніш депортованих народів, а тому „будь-які паралелі із зонами конфліктів та осередками нестабільності є некоректними та неконструктивними”.

А.ПИШНИЙ висловив упевненість у мудрості та зваженості лідерів кримськотатарського народу в питанні подальшого розгляду ініціатив співвітчизників стосовно створення так званих „мобільних загонів самооборони”. Водночас він засудив можливі ініціативи окремих радикально налаштованих сил всередині кримськотатарського національного руху щодо провокування силового протистояння з правоохоронними органами.