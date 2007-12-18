Офіційні курси гривні на сьогодні
00:01, 18 грудня 2007Крым
0
Нацбанк України інформує
Національний банк України встановлює на 18 грудня такі офіційні курси гривні до іноземних валют:
100 австралійських доларів 433.5241
100 азербайджанських манатів 596.9267
100 англійських фунтів стерлінгів 1018.4202
10 білоруських рублів 0.0234
100 датських крон 97.4025
100 доларів США 505.0000
100 естонських крон 46.4540
100 ЄВРО 726.8465100 ісландських крон 8.0102
100 казахстанських тенге 4.1829
100 канадських доларів 499.1735
100 латвійських латів 1043.4202
100 литовських літів 210.5093
100 молдовських леїв 44.7628
100 норвезьких крон 91.1064
100 польських злотих 200.9195
10 російських рублів 2.0440 100 сінгапурських доларів 345.9362
100 словацьких крон 21.6613
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter