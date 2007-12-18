Офіційні курси гривні на сьогодні

00:01, 18 грудня 2007
Крым
0

Нацбанк України інформує

Національний банк України встановлює на 18 грудня такі офіційні курси гривні до іноземних валют:

100 австралійських доларів 433.5241 

100 азербайджанських манатів 596.9267

100 англійських фунтів стерлінгів 1018.4202

10 білоруських рублів 0.0234

100 датських крон 97.4025

100 доларів США 505.0000

100 естонських крон 46.4540

100 ЄВРО 726.8465

100 ісландських крон 8.0102

100 казахстанських тенге 4.1829

100 канадських доларів 499.1735

100 латвійських латів 1043.4202

100 литовських літів 210.5093

100 молдовських леїв 44.7628

100 норвезьких крон 91.1064

100 польських злотих 200.9195

10 російських рублів 2.0440

100 сінгапурських доларів 345.9362

100 словацьких крон 21.6613

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter