Офіційні курси гривні на сьогодні

Нацбанк України інформує

Національний банк України встановлює на 18 грудня такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 австралійських доларів 433.5241 100 азербайджанських манатів 596.9267 100 англійських фунтів стерлінгів 1018.4202 10 білоруських рублів 0.0234 100 датських крон 97.4025 100 доларів США 505.0000 100 естонських крон 46.4540 100 ЄВРО 726.8465 100 ісландських крон 8.0102 100 казахстанських тенге 4.1829 100 канадських доларів 499.1735 100 латвійських латів 1043.4202 100 литовських літів 210.5093 100 молдовських леїв 44.7628 100 норвезьких крон 91.1064 100 польських злотих 200.9195 10 російських рублів 2.0440 100 сінгапурських доларів 345.9362 100 словацьких крон 21.6613

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter