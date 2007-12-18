Художники отримали державні звання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом за значний особистий внесок у розвиток української культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність відзначив державними нагородами працівників Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Як йдеться в оприлюдненому на офіційному сайті глави держави указі, орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено професора, народного художника України Володимира ЧЕПЕЛИКА.

Почесне звання «Заслужений архітектор України» отримав декан факультету архітектури, професор Олександр СЄДАК.

Почесного звання «Заслужений діяч мистецтв України» удостоєні директор Кримської філії академії Валерій КОЛБАСОВ та проректор з науково-навчальної роботи Микола ТИТОВ.

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» отримав проректор з адміністративно-господарської діяльності Леонід НЕЙРІС.

Почесного звання «Заслужений художник України» удостоєні старші викладачі Кримської філії академії Валерій ГОЛИНСЬКИЙ та Микола ДУДЧЕНКО, старші викладачі (м.Київ) Миколай КОЧУБЕЙ та Ігор МЕЛЬНИЧУК, професор Генрі ЯГОДКІН, старший викладач Олег ЯСЕНЄВ.