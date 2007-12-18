У Раді знову повний бардак

У Верховній Раді України розпочалось голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

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Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК нагадав, що у парламенті є подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА на призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

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Член фракції НУ-НС Юрій ЄХАНУРОВ заявив про те, що не братиме участь у голосуванні за обрання прем`єр-міністра до остаточного узгодження персонального складу Кабміну. За деякою інформацією, ще один член фракції НУ-НС Іван СПОДАРЕНКО зараз знаходиться в реанімації.

Таким чином, у даний час кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на посаду голови уряду можуть підтримати тільки 225 із 227 депутатів коаліції, чого недостатньо для затвердження Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра.