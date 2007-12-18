Тимошенко - прем`єр!

Процедура голосування завершена. Юлія ТИМОШЕНКО обрана прем`єр-міністром України. "За" - 226 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція БЮТ у повному складі проголосувала за призначення свого лідера на посаду прем’єр-міністра України.

За Ю.ТИМОШЕНКО проголосували 70 з 72 членів фракції НУ-НС. Зокрема, не голосував Іван СПОДАРЕНКО, який перебуває у реанімації, а Іван ПЛЮЩ утримався.

Після того, як проголосували дві фракції - БЮТ та НУ-НС - жодна з інших фракцій – Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ не виявили бажання голосувати.