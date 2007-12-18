Влада Криму дискредитує Представництво Ющенка?

Постійний Представник Президента України в Криму Володимир ХОМЕНКО заявляє, що цього року влада автономії розвернули проти кримського представництва голови держави «цілу кампанію по дискредитації».

Про це йдеться в заяві В.ХОМЕНКА.

«В очах кримчан нас намагаються представити як дестабілізуючу структуру, яка безцеремонно порушує тишу благополучного кримського життя, наполегливо не бажаючи співробітничати з керівництвом автономії», - відзначає Постпред Президента.

На його думку, владу АРК дратує контроль з боку Представництва. «У чому причина такої агресивності керівництва автономії? Відповідь досить проста в контролі – явищі малоприємному для осіб або органів влади, не охочих ніякого контролю над собою. Особливо, коли не дають можливості свавільно розпоряджатися бюджетними коштами, землею і майном на мільйони доларів, не дозволяють перетворити посаду держслужбовця або депутатське крісло на місце для задоволення особистих інтересів», - заявив В.ХОМЕНКО.

Він також заявляє, що були проведені декілька прес-конференцій, організатори яких намагалися дискредитувати співробітників Представництва.

При цьому В.ХОМЕНКО підкреслює, що Представництво і далі триматиме під контролем дії властей автономії і закликає небайдужих робити теж саме.