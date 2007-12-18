Кабмін Тимошенко (список)

Київ. 18 грудня. УНІАН. Верховна Рада України затвердила склад Кабінету Міністрів 227-ма голосами.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у голосуванні шляхом підняття рук взяли участь депутати від фракції БЮТ та ”Наша Україна – Народна самооборона”.

”За” затвердження складу уряду проголосували всі 156 депутатів від фракції БЮТ та 71 депутат від фракції НУ-НС, включаючи Івана ПЛЮЩА. Не голосував тільки депутат Іван СПОДАРЕНКО, який знаходиться в реанімації.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого віце-прем`єр-міністра.

на посаду віце-прем`єр-міністра України пропонується Іван ВАСЮНИК;

на посаду віце-прем`єр-міністра - Григорій НЕМИРЯ;

на посаду міністра освіти і науки України - Іван ВАКАРЧУК;

на посаду міністра транспорту і зв`язку України - Йосип ВІНСЬКИЙ;

на посаду міністра культури і туризму України – Василь ВОВКУН;

на посаду міністра економіки України - Богдан ДАНИЛИШИН;

на посаду міністра праці і соціальної політики України - Людмила ДЕНИСОВА;

на посаду міністра охорони здоров`я України - Василь КНЯЗЕВИЧ;

на посаду міністра Кабінету міністрів України - Петро КРУПКО;

на посаду міністра регіонального розвитку і будівництва України - Василь КУЙБІДА;

на посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України - Олексій КУЧЕРЕНКО;

на посаду міністра внутрішніх справ України - Юрій ЛУЦЕНКО;

на посаду міністра аграрної політики України - Юрій МЕЛЬНИК;

на посаду міністра промислової політики України - Володимир НОВИЦЬКИЙ;

на посаду міністра юстиції України - Микола ОНІЩУК;

на посаду міністра у справах сім`ї, молоді і спорту - Юрій ПАВЛЕНКО;

на посаду міністра фінансів України - Віктор ПИНЗЕНИК;

на посаду міністра вугільної промисловості - Віктор ПОЛТАВЕЦЬ;

на посаду міністра палива та енергетики - Юрій ПРОДАН;

на посаду міністра охорони довкілля - Георгій ФІЛІПЧУК;

на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Володимир ШАНДРА.

При цьому за квотою Президента України, на посаду міністра оборони України пропонується кандидатура Юрія ЄХАНУРОВА, а на посаду міністра закордонних справ України – кандидатура Володимира ОГРИЗКА.