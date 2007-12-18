Кабмін Тимошенко (список)

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Київ. 18 грудня. УНІАН. Верховна Рада України затвердила склад Кабінету Міністрів 227-ма голосами.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у голосуванні шляхом підняття рук взяли участь депутати від фракції БЮТ та ”Наша Україна – Народна самооборона”.
”За” затвердження складу уряду проголосували всі 156 депутатів від фракції БЮТ та 71 депутат від фракції НУ-НС, включаючи Івана ПЛЮЩА. Не голосував тільки депутат Іван СПОДАРЕНКО, який знаходиться в реанімації.
Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала кандидатуру Олександра ТУРЧИНОВА на посаду першого віце-прем`єр-міністра.
на посаду віце-прем`єр-міністра України пропонується Іван ВАСЮНИК;
на посаду віце-прем`єр-міністра - Григорій НЕМИРЯ;
на посаду міністра освіти і науки України - Іван ВАКАРЧУК;
на посаду міністра транспорту і зв`язку України - Йосип ВІНСЬКИЙ;
на посаду міністра культури і туризму України – Василь ВОВКУН;
на посаду міністра економіки України - Богдан ДАНИЛИШИН;
на посаду міністра праці і соціальної політики України - Людмила ДЕНИСОВА;
на посаду міністра охорони здоров`я України - Василь КНЯЗЕВИЧ;
на посаду міністра Кабінету міністрів України - Петро КРУПКО;
на посаду міністра регіонального розвитку і будівництва України - Василь КУЙБІДА;
на посаду міністра з питань житлово-комунального господарства України - Олексій КУЧЕРЕНКО;
на посаду міністра внутрішніх справ України - Юрій ЛУЦЕНКО;
на посаду міністра аграрної політики України - Юрій МЕЛЬНИК;
на посаду міністра промислової політики України - Володимир НОВИЦЬКИЙ;
на посаду міністра юстиції України - Микола ОНІЩУК;
на посаду міністра у справах сім`ї, молоді і спорту - Юрій ПАВЛЕНКО;
на посаду міністра фінансів України - Віктор ПИНЗЕНИК;
на посаду міністра вугільної промисловості - Віктор ПОЛТАВЕЦЬ;
на посаду міністра палива та енергетики - Юрій ПРОДАН;
на посаду міністра охорони довкілля - Георгій ФІЛІПЧУК;
на посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - Володимир ШАНДРА.
При цьому за квотою Президента України, на посаду міністра оборони України пропонується кандидатура Юрія ЄХАНУРОВА, а на посаду міністра закордонних справ України – кандидатура Володимира ОГРИЗКА.