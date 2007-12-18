Крим обіцяє порозумітися з Тимошенко

Рада міністрів і Верховна Рада Криму налаштовані на конструктивну роботу з новим Кабінетом міністрів України, який очолила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Сімферополі заявив голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО.

«Я не думаю, що у нас будуть якісь дуже серйозні суперечності у внутрішній політиці, в зовнішній політиці з новим Кабінетом міністрів України, - сказав кримський спікер. - Ми налаштовані на нормальну, конструктивну роботу з Кабінетом міністрів України, з Президентом України».

Голова парламенту автономії виключив зміну Радміну автономії у зв`язку з обранням нового Кабміну. «Я не думаю, що є якісь передумови для зміни уряду Автономної Республіки Крим з урахуванням формування нового складу уряду (України - УНІАН). Ні Конституцією України, ні Конституцією Криму не передбачена зміна уряду при зміні Кабінету міністрів України», - підкреслив кримський спікер.

На запитання, чи не вплине партійна приналежність на відносини нового керівництва Кабміну з керівництвом Криму (у Криму влада належить членам Партії регіонів і її політичним союзникам. БЮТ у парламенті автономії знаходиться в опозиції. – УНІАН), А.ГРИЦЕНКО заявив, що приналежність до тієї або іншої політичної сили не повинна відбиватися на роботі органів влади. «Всі політичні амбіції повинні бути за межами державних установ», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада призначила лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України. Також ВР призначила новий склад Кабміну.

Партія регіонів заявила про намір піти в опозицію.