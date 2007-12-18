У Криму висадили тисячу га лісу (фото)

У Криму завершилася посадка захисних лісових насаджень.

Кримські лісоводи виконали свою обіцянку, дану ними рік тому, – створили тисячу гектарів нових лісів.

"Такий об`єм лісопосадок – дуже висока планка. Раніше на півострові садили в середньому всього 200 га за рік. У 2006 році зробили першу серйозну заявку на збільшення лісистості республіки, посадивши 506 гектарів молодої порослі. І ось торішній норматив перевищений в два рази", - повідомив прес-секретар Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству Максим ГОЛОВАНЬ.

На сьогоднішній день загальна лісистість Криму складає 10,6% території. Лісоводи наполягають на необхідності за допомогою створюваних лісів довести цей показник до оптимальної екологічної норми в 19%.

Фото М.Головань.