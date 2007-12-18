Кримчан возять лихачі та наркомани?

Прокуратура Криму вимагає посилити контроль за додержанням законодавства автоперевізниками пасажирів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, внесено подання про притягнення до відповідальності посадовців територіального управління з питань контролю на автомобільному транспорті.

Грубі та систематичні порушення ліцензійних умов налічили в ході прокурорської перевірки у 19 фірмах, що займаються пасажирськими перевезеннями. «Зокрема, не забезпечується технічне обслуговування та ремонт транспорту. У деяких фірм немає навіть фахівця з обслуговування рухомого майна: отже, огляд машин, що виходять на маршрут, проводиться формально», - відзначили у прокуратурі.

За даними прокурорів, те саме відноситься і до контролю за станом здоров`я водіїв. "Зафіксовано факт управління автобусом водієм, який знаходився в стані сп`яніння внаслідок вживання психоактивних речовин", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, 4-8 випадків - середній показник порушень правил дорожнього руху у перевізників. "Наприклад, у ялтинській фірмі водії за чотири місяці допустили 25 порушень ПДР. Їм не винесли навіть догани", - кажуть у прокуратурі.

Там відзначають, що ці порушення безпосередньо впливають на безпеку руху (зокрема стали причиною аварій і травмування пасажирів) і є підставою для анулювання ліцензій на пасажирські перевезення. "Однак територіальне управління з питань контролю на автомобільному транспорті на ці порушення адекватно не реагує: порушники не лише продовжують возити пасажирів, але й скоюють нові порушення", - відзначають у прес-службі прокуратури.

Таких автоперевізників позбавлено ліцензії за поданням прокуратури Криму. Наступного року прокурори знову запланували проведення перевірок додержання законодавства перевізниками пасажирів автомобільним транспортом загального користування.