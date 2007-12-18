У прокуратурі АРК стурбовані якістю м`яса

У прокуратурі Криму стурбовані якістю м`яса, яке продається в автономії.

Сьогодні на засіданні Ради міністрів Криму заступник прокурора Криму Таміла Дробіцька заявила, що в деяких регіонах АРК – грубі порушення змісту худоби і неналежні умови забою. Як приклад зампрокурора автономії привела одне з господарств Бахчисарайського району автономії. «Там щури, та лисиці, там трихіноз. Там грубе порушення змісту худоби, тому що є ветеринарні правила змісту, там порушений питний режим, там у дворі на місці б`ється худоба», - сказала Т.Дробіцька. За її словами, «звідси можна собі представити, яке м`ясо ми купуємо».

В іншому районі Криму, повідомила Т.Дробіцька, привозиться хвора худоба з інших регіонів України. Так, є навіть свині, хворі чумою, а потім їх м`ясо продається в АРК. Т.Дробіцька відзначила, що цим питанням потрібно займатися відповідним службам, "тому що є питання, пов`язані зі здоров`ям населення".