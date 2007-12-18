Море підтвердило заяву про контрабанду?

Заяву кримської прокуратури про можливу контрабанду в Керченській протоці підтвердило море.

Днями хвилі винесли на східний берег Криму два ящики з боєприпасами. У кожному ящику були запали і 6 снарядів для гранатомета. Вибухівка призначена для знищення бронетехніки. Все - сучасного виробництва і у хорошому стані. Боєприпаси змащені маслом і акуратно запаяні в целофан.

Начальник кримської міліції Анатолій Могильов повідомив ICTV, що зброя російського виробництва. "Ці ящики були змиті в морі з якогось корабля, або скинуті випадково в морі. Або може якісь військові підрозділи там проводили учення в цьому місці на пляжі, на березі і кинули десь там. Це приналежність боєприпасів сучасної армії або російською, або українською, враховуючи, що озброєння ідентичне і в тих і у інших, то встановлюватиметься, кому з конкретних військ і частин належать дані боєприпаси", - каже А.Могильов.

Військова прокуратура повинна з`ясувати, куди і до кого вони прямували і як потрапили у відкрите море.

Нагадаємо, під час шторму 11 листопада постраждали більше 10-ти судів. Кораблі проігнорували штормове попередження і не увійшли до бухт.

За матеріалами ICTV