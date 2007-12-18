Про Росію, флот та Косівський сценарій

Голова Кримської організації Української народної партії (УНП) Олег ФОМУШКІН назвав ситуацію із загостренням протиборства між кримськими татарами та слов’янським населенням щодо вирішення земельних проблем "підтвердженням інформації СБУ щодо розробки Росією сценарію міжнаціонального конфлікту в Криму, щоб напередодні 2017 р. отримати привід зберегти присутність Чорноморського флоту на півострові".

Як повідомляє прес-служба УНП, О.ФОМУШКІН прогнозує "спробу Росії реалізувати в Україні Косівський сценарій". "Сьогодні Росія реалізовує сценарій міжнаціонального конфлікту в Криму, де основними конфліктуючими силами виступають проросійські організації та кримські татари", - вважає О.ФОМУШКІН.

На його думку, керівництво Росії намагається назавжди залишитися" в "завжди неспокійному Криму".

Представник УНП прогнозує, що "наступний етап конфлікту передбачатиме заяви про небезпеку російськомовному населенню та потребу продовження перебування російського контингенту в Криму для захисту "співвітчизників", а також про нездатність української влади гарантувати безпеку всіх мешканців півострова".

Він не виключає можливість "підготовки провокацій нібито з боку кримських татар, які реалізуватимуть піддані Росії, які пройшли школу Чечні".

"Українська народна партія неодноразово заявляла про загрозу територіальній цілісності України від перебування російських військ в Севастополі", - нагадує О.ФОМУШКІН. Сьогодні, на його думку, треба "законодавчо визначитися щодо неприпустимості продовження терміну перебування російських військ на території України після 2017 року і зробити заяву з вимогою до Російської Федерації відпрацювати план виведення Чорноморського флоту з території України". Такий крок, зазначив ФОМУШКІН, зменшить "деструктивний вплив Російської Федерації на кримчан щодо міжнаціональних, мовних, релігійних стосунків в Українській державі".