Погода в Криму до п’ятниці

Вдень від 2° морозу

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 19 грудня, в Криму невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 3-8° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с. Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 20 грудня (четвер) на кримському півострові без істотних опадів. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 3-6° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с.

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