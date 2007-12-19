Погода в Криму до п’ятниці
00:01, 19 грудня 2007Крым
0
Вдень від 2° морозу
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 19 грудня, в Криму невеликий сніг, мокрий сніг.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 3-8° морозу.
Вітер північно-західний 15-20 м/с.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 20 грудня (четвер) на кримському півострові без істотних опадів.
Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, вночі 3-6° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter