Сьогодні - День Миколая Чудотворця

Сьогодні православний світ відзначає день святителя Миколая Чудотворця.

Святий Миколай Чудотворець вшановується як захисник простих людей, покровитель мореплавства, торгівлі та землеробства, опікун бідних і сиріт.

Майже усі християнські народи мають звичай обдаровувати малих дітей у ніч з 18 на 19 грудня. Адже святий Миколай – ще й покровитель та вихователь дітей.

Опівночі Чудотворець заходить до кожної оселі разом зі своїми помічниками – Ангелом і маленьким чортиком Антипком. Ангел роздає подарунки чемним дітлахам, Антипко розносить різки непослухам. Усе це складається до торбинки й кладеться разом з печивом-«миколайчиком» дитині біля подушки.

У День Святого Миколая Чудотворця Президент України Віктор Ющенко бажає дітям та кожній українській родині міцного здоров`я, веселого настрою і чудових подарунків. «Нехай чудо Святого Миколая не мине жодної домівки і наповнить особливою радістю серця всіх українських діточок», – йдеться у вітанні Глави держави, повідомляє прес-служба голови держави.

«Подаруймо своє тепло і увагу тим, кого обділила доля, адже кожний сьогодні чекає на свято. Нехай добро й милосердя єднають країну заради щастя наших дітей. Нехай Господь благословить кожне благодійне начинання», – сказав Президент.