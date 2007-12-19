Підлітки відрізали голову живому собаці

В Автономній Республіці Крим порушено першу кримінальну справу за фактом жорсткого поводження з тваринами.

Як розповіли кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) кримської міліції, в селі Новоіванівка Нижньогірського району Криму 5 хлопців, двоє з яких - неповнолітні, знущалися із собаки на кличку Блейд.

Собака належала одному з підлітків. Пса вирішили позбутися, оскільки, як, кажуть родичі підлітка, ”він постійно гавкав і міг когось укусити”.

Собаку спочатку били, а потім відрізували ще живому псу голову. ”22-річний недолюдок у компанії знайомих відрізував собаці голову. Знущання знімалися на мобільний телефон”, - розповів співробітник ЦГЗ. Потім, розповідають у міліції, хлопці замаринували м`ясо тварини і посмажили шашлики в одному з місцевих барів.

Про знущання з твариною дізналися дільничні – коли серед школярів почало поширюватися відео вбивства тварини.

За інформацією співробітника ЦГЗ, порушено кримінальну справу за статтею 299 Кримінального кодексу України. 22-річного хлопця, котрий відрізував псу голову, притягли до кримінальної відповідальності. Поки що до нього застосували запобіжний засіб – підписку про невиїзд. Cправа розслідується.