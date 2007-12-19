У Криму створять парк «Тиха бухта»

У Криму на базі існуючої пам`ятки природи місцевого значення «Тиха бухта» (Феодосія – Коктебель, АРК) буде створено регіональний ландшафтний парк місцевого значення. Відповідне рішення ухвалене сьогодні на пленарному засіданні сесії Верховної Ради АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, загальна площа ландшафтного парку становитиме 1 тис. 508 га. Відповідно до рішення ВР АРК адміністрації створюваного ландшафтного парку доручено впродовж одного року оформити правовстановлюючі документи, серед яких – проект землеустрою, проект організації території парка тощо.

Територія, прилегла до Тихої бухти, з погляду біологічної і ландшафтної різноманітності є унікальною. Разом з тим, безконтрольний випас худоби та інтенсивне рекреаційне використання території призводить до значних негативних наслідків – пожеж, засмічення, толочення. Такий стан вимагає облаштування даної території. Статус регіонального ландшафтного парку дозволить створити службу охорони і організувати використання природних ресурсів відповідно до чинного законодавства.