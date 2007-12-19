У чиновників Криму - фальшиві дипломи

Прокурорська перевірка виявила у ряду кримських чиновників фальшиві дипломи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Автономної Республіки Крим, підроблені дипломи виявлені у завідувача одного з секторів Міністерства промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу АРК, а також головного фахівця одного з відділів кримського Міністерства житлово-комунального господарства. «Причому співробітник Міністерства ЖКХ намагався, використовуючи фальшивий диплом, одержати другу спеціальність - без вступних іспитів вступив в Університет економіки та управління», - зазначили в прес-службі прокуратури.

Крім цього, вигаданою виявилася вища освіта головного фахівця одного з відділів Рескомітету АРК із земельних ресурсів.

За фактами використання підроблених документів прокуратурою Криму порушені кримінальні справи за ст.358 Кримінального кодексу України. Працівники з липовими дипломами звільнені з посад, підкреслюють в прокуратурі.

Усього за результатами перевірки дотримання законодавства про боротьбу з корупцією і держслужбу, розпочату наприкінці минулого року, органами прокуратури Криму порушено 19 кримінальних справ. Підроблені дипломи використовували заради посади в податковій міліції, ветлабораторії, пенсійному фонді, управлінні праці і соцзахисту, в ряді місцевих рад.