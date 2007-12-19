Кримські депутати пішли на канікули

Наступна сесія аж в лютому

Верховна Рада Автономної Республіки Крим 5-го скликання завершила роботу пленарних засідань четвертої сесії. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО оголосив про закриття сесії, і кримські депутати відправилися на канікули. Відповідно до регламенту Верховної Ради АРК наступна сесія почне роботу в лютому 2008 року.

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