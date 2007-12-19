Кримські депутати пішли на канікули
12:39, 19 грудня 2007Крым
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Наступна сесія аж в лютому
Верховна Рада Автономної Республіки Крим 5-го скликання завершила роботу пленарних засідань четвертої сесії.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО оголосив про закриття сесії, і кримські депутати відправилися на канікули.
Відповідно до регламенту Верховної Ради АРК наступна сесія почне роботу в лютому 2008 року.
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