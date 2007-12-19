Ющенко в цьому році помилував майже тисячу засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 100 засуджених.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на інформацію Служби з питань помилування.

У 2007 році до Президента надійшло 15355 клопотань, у тому числі 114 звернень народних депутатів України, про помилування 8363 засуджених.

На особистому прийомі в Секретаріаті Президента України працівниками Служби з питань помилування прийнято 598 громадян.

З клопотаннями про помилування засуджених звернулись 3157 жителів Донецької області, 1149 – АР Крим, 1110 – міста Києва, 759 –Дніпропетровської області, 695 – Одеської області та інші.

За пропозицією Комісії при Президентові України у питаннях помилування Глава держави помилував 962 засуджених. З них 618 засудженим основну міру покарання скорочено, 344 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено. При цьому задоволене 2087 клопотань громадян про помилування засуджених.

Серед помилуваних 241 жінка та 721 чоловік, з яких 167 інвалідів та хворих, 81 багатодітних, 55 престарілих, 373 особи молодого віку, 7 ветеранів війни, 19 учасників ліквідації та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС та інші.

В числі помилуваних 260 засуджених – з Донецької, 79 – з Львівської, 75 – з Житомирської, 61 – з Київської областей, 83 – з міста Києва та інші.

При вирішенні питання про помилування засудженого Президентом України передусім враховувались ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, його поведінка і ставлення до праці до засудження та в установах виконання покарань, думка місцевих органів влади та громадськості про доцільність помилування тощо.