Йде процес русифікації кримських татар

Тільки один із 10-ти дітей кримських татар шкільного віку має можливість навчатися на рідній мові.

Про це під час веб-конференції у Києві (на сайті Обозреватель) заявив голова Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

"Головна проблема, яка стоїть перед кримськими татарами, – це проблема збереження національної ідентичності. І основним моментом національної ідентичності, як відомо, є його мова. Кримські татари позбавлені можливості навчати своїх дітей на рідній мові, - каже лідер Меджлісу. - Досить сказати, що тільки один з десяти дітей кримських татар шкільного віку має можливість навчатися на рідній мові. Інші вимушені ходити в російські школи".

За його словами, врахувуючи те, що ЗМІ в Криму переважно російською мовою, "виходить дуже гнітюча картина". "Йде масований процес русифікації. Тобто якщо не будуть зроблені заходи по створенню системи освіти на рідній мові, то є реальна загроза зникнення кримськотатарської культури, кримськотатарської мови і взагалі кримськотатарського народу як окремого етносу", - підкреслів М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він також зазначив, що вже зараз кримськотатарська мова внесена до списку ЮНЕСКО як одна з мов, що знаходяться під загрозою зникнення.