Розмови про те, що кримські татари рвуться на Південний берег, безпідставні?

Лідер Меджлісу кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв підкреслює: розмови про те, що кримські татари рвуться на Південний берег Криму (ПБК), абсолютно безпідставні.

М.ДЖЕМІЛЕВ каже, що до до депортації, згідно офіційній статистиці, близько 70% населення ПБК (у тому числі Ялти і Алушти) складали кримські татари. Сьогодні, за даними лідера Меджлісу, "відсоток кримських татар в Ялті та Алушті – не більше 1,5%".

"Переважна більшість кримських татар прагне повернутися саме туди, звідки були виселені вони або їх предки", - відзначив лідер Меджлісу під час веб-конференції у Києві (на інтернет-порталі "Обозреватель").

"Тому розмови про те, що кримські татари рвуться на ПБК абсолютно безпідставні. Мова йде про те, щоб кримським татарам виділили хоч би частину поки що не розбазарених земель на ПБК. Причому в першу чергу тим, хто є вихідцями з ПБК", - зазначив голова Меджлісу.