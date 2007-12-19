У Криму вилучили ”Вогненного дракона”

15:03, 19 грудня 2007
Крым
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Подарунка тещі на Новий рік не буде

В ході проведення оперативних заходів співробітники Управління податкової міліції Криму вилучили 150 одиниць піротехнічних салютних установок на загальну суму понад 21 тис. грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму, це установки під назвою "Шухер", "Вогненний дракон", "Подарунок тещі" та ін. вартістю від 35 до 600 грн.

Як з`ясувалося, торгівля піротехнікою в передноворічні і святкові дні велась у магазині з продажу піротехнічних виробів, розташованому в одному з найбільших супермаректов Сімферополя, без необхідних документів.

 

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