У Криму вилучили ”Вогненного дракона”

В ході проведення оперативних заходів співробітники Управління податкової міліції Криму вилучили 150 одиниць піротехнічних салютних установок на загальну суму понад 21 тис. грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму, це установки під назвою "Шухер", "Вогненний дракон", "Подарунок тещі" та ін. вартістю від 35 до 600 грн.

Як з`ясувалося, торгівля піротехнікою в передноворічні і святкові дні велась у магазині з продажу піротехнічних виробів, розташованому в одному з найбільших супермаректов Сімферополя, без необхідних документів.