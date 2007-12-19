Меджліс не вірить в РНБО

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ сумнівається в ефективності рішень Ради національної безпеки і оборони щодо розв’язання конфлікту між кримськими татарами і владою Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

М.ДЖЕМІЛЄВ нагадав, що раніше вже було одне засідання РНБО з цього питання. Тоді, за його словами, Рада прийняла ряд рішень, зокрема, визнала незаконним виділення ряду земельних ділянок для представників влади Криму та їхніх наближених. Проте ці рішення так і не були реалізовані, і рішень про виділення землі скасовано не було.

М.ДЖЕМІЛЄВ вважає, що і зараз можливе ухвалення ряду рішень, зокрема на користь представників кримських татар, проте навряд чи вони будуть реалізовані.

«Я боюся, що і майбутнє засідання РНБО нічим не завершиться», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив секретарю РНБОУ здійснити перевірку дотримання земельного законодавства і прав громадян у сфері земельних відносин в АР Крим, Київській, Львівській, Харківській областях і Києві.

За даними прес-служби Президента, це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони України.