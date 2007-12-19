Промзапаси Суботінського родовища - 100 млн. тонн нафти

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) закінчило буріння і провело випробування першої розвідувальної свердловини на Суботінському нафтовому родовищі на Прикерченському шельфі Чорного моря, підтвердивши його промислові запаси.

Плавуча бурова установка у 2007 році вела буріння розвідувальної свердловини №1 і закінчила роботи раніше запланованого терміну, досягнувши глибини 3200 метрів.

За попередніми даними, підтверджені промислові запаси Суботінського родовища в 100 млн. тонн нафти. "Таким чином, після запуску родовища в промислову експлуатацію щорічна здобич нафти, як і прогнозувалося раніше, складе 1 млн. тонн", - повідомляє прес-центр ЧНГ.

Довідка. У 2004 році «Чорноморнафтогаз» почал буріння параметричної свердловини №403 на структурі Суботіна і закінчив роботи в січні 2006 року на глибині 4300 метрів, отримавши притоку нафти.

Прикерченський шельф – одна з найперспективніших ділянок шельфу Чорного моря, початкові ресурси вуглеводнів якого складають 257 млн. тонн умовного палива.